Viola Davis compartilhou uma mensagem de apoio ao povo brasileiro e contra o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) nesta quarta-feira, 31. Em seus perfis nas redes sociais, a atriz vencedora do Oscar por Um Limite Entre Nós (2016) republicou uma ilustração de um brasileiro com a frase “fiquem unidos e fortes” e, na legenda, escreveu: “Brasil, estou com você #EleNão”.

A imagem mostra um grupo de cinco pessoas abraçadas: uma mulher, um representante da comunidade LGBT, um negro, um nordestino e um indígena. O desenho foi feito pelo brasileiro Andre Felipe, devidamente marcado por Viola ao republicar a imagem em seus perfis no Instagram e no Twitter.

Viola é grande defensora de causas sociais e do movimento negro. A americana foi a primeira mulher negra a ter sido indicada três vezes ao Oscar e a primeira pessoa negra a já ter ganhado um Oscar, um Emmy e um Tony.