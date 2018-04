Viegas deixa ‘BBB’, lança ‘Fora Temer’ e fica em choque com prisão de Lula

A produção do BBB bem que se esforça para manter a política longe do programa — e Thiago Leifert, sobretudo. Mas os participantes vira e mexe colocam o apresentador, um defensor da despolitização ampla, geral e irrestrita, em saia justa. Ao ser eliminado do reality show, neste domingo, com mais de 57% dos votos do público, o paulista Viegas pôs de novo o “Fora, Temer” no palco do programa.

“Viegas, você foi um grande jogador. Só faltou dançar um pouco”, disse Leifert ao recebê-lo do lado de fora do confinamento. Viegas nem se deu ao trabalho de responder ao gracejo e, na primeira oportunidade de falar, lançou um discurso político. “Eu venho de um lugar onde as pessoas não sonham mais, onde ninguém mais acredita na vida. Estar aqui pra mim, sem ter roubado ninguém, sem ter feito mal a ninguém, e mostrar que a Cohab do Juscelino vive, é muito bom”, disse. “A gente está cansado de ser arrastado todos os dias como a Claudia, morto como o João Vitor, esquecido como o Amarildo, preso como o Rafa Braga. Mesmo a gente gritando todo dia ‘Fora, Temer’, todos os dias a galera faz isso com a gente.”

Leifert não cortou a fala de Viegas, e ao final arrematou com um “Recado do Viegas! Pode ir ali abraçar sua família”. O músico obedeceu no ato, e foi aí que recebeu a notícia da prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. “Lula foi preso“, disse um dos conhecidos que o esperavam no palco do BBB. “Eita, p***”, soltou o músico.