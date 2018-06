VEJA COMER & BEBER 2018/2019: O melhor de Porto Alegre

O guia VEJA COMER & BEBER Porto Alegre dedicado à capital do Rio Grande do Sul chega à 19ª edição com 410 estabelecimentos, entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas, e uma grande novidade: neste ano, o roteiro inclui os mais relevantes destinos gastronômicos de treze cidades da Serra Gaúcha. Além disso, dois júris distintos nos ajudaram a decidir os campeões de 2018.

Na capital, elegemos, por exemplo, o melhor café, o bar que tem a carta de cervejas imbatível e o chef do ano. Na Serra Gaúcha, destino de milhares de turistas todos os anos, os troféus foram entregues a onze estabelecimentos, incluindo o que oferece o mais saboroso e farto café colonial, a melhor cervejaria da região e a vinícola que proporciona uma experiência completa, com a possibilidade de provar uma boa refeição no local. Todo o conteúdo está disponível em nosso site, para que você, leitor, possa acessá-lo em qualquer hora e de qualquer lugar.

É possível ainda identificar os estabelecimentos que estão na seleção de VEJA COMER & BEBER por meio deste selo: desde o ano passado, ele é atribuído a todas as casas que integram nossos guias em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Curitiba, entre outras capitais. Em alguns casos, a edição especial existe há mais de duas décadas, o que comprova a assertividade de nosso trabalho. Dele fazem parte visitas anônimas para testar os locais, muitas horas de telefone para checar as informações e, principalmente, a independência: a redação da revista paga integralmente as contas de sua equipe e entrega gratuitamente as placas aos campeões.

Todos esses cuidados são necessários para oferecer a você um guia com o que há de melhor em sua cidade, de verdade. Confira os vencedores de cada categoria e aproveite:

COMIDINHAS

O melhor café – Café República Cup

A melhor doceria – Presstisserie

O melhor hambúrguer – Le Grand Burger

A melhor padaria – Barbarella Bakery

O melhor sorvete – Cronks Sorvete

A melhor novidade – Just Cold Creamery

BARES

O melhor boteco – Bar Chopp Tuim

A melhor carta de cervejas – Bier Markt Vom Fass

A melhor carta de drinques – Dirty Old Man

A melhor cozinha de bar – Roister

A melhor tradição – Bar Chopp Tuim

RESTAURANTES

Chef do ano – Carlos Kristensen, do UM Bar & Cozinha

O melhor da cidade – Daimu

O melhor bom e barato – Mandarinier Gastronomia

A melhor carne – NB Steak

O melhor italiano – Atelier de Massas

O melhor oriental – Daimu

A melhor pizzaria – Ciao Pizzeria Napoletana

O melhor variado – Del Barbiere

SERRA GAÚCHA

COMIDINHAS

O melhor café colonial – Bela Vista

O melhor chocolate – Prawer

A melhor doceria – Stella

BARES

O melhor bar – Boteco do Bill

A melhor cervejaria – Edelbrau

RESTAURANTES

A melhor cozinha alemã – Colina Verde

A melhor fondue – Le Chalet de la Fondue

O melhor galeto – Casa Di Paolo

O melhor italiano – Mamma Gema Trattoria

A melhor refeição em vinícola – Maria Valduga (Casa Valduga)

O melhor variado – Valle Rustico