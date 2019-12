Turnê de Sandy & Junior é a segunda mais lucrativa do mundo em 2019

A turnê da dupla Sandy & Junior chegou ao fim no mês passado, mas os números do megaevento seguem superlativos. De acordo com o ranking feito pela Pollstar, publicado pelo jornal The Washington Post, os irmãos fizeram a segunda turnê mais lucrativa do ano – perdendo apenas para Elton John.

Os filhos de Xororó arrecadaram 2,2 bilhões de dólares, enquanto o intérprete de Your Song, que recentemente escreveu uma autobiografia, conquistou 2,8 bilhões ao longo de 2019.

Os shows que marcaram o retorno da dupla foram anunciados em março. Quando Sandy & Junior iniciaram o périplo por onze capitais, em 12 de julho, as previsões mais otimistas se revelavam modestas — a própria Sandy afirmou acreditar que os interessados em rever os irmãos cantando hits como Imortal (“O que é imortal / Não morre no final”) lotariam, no máximo, um Credicard Hall (novo Unimed Hall), casa paulistana com capacidade para 7 000 espectadores.

A turnê, na verdade, faturou R$ 120 milhões – a média por show foi de R$ 6 milhões. O total de ingressos vendidos foi de quase 567 mil (setenta vezes a lotação de um Unimed Hall), numa média de R$ 212 cada um. Ao todo, os irmãos fizeram 18 shows: 16 no Brasil, um nos Estados Unidos, e outro em Portugal.

Confira o top cinco da lista:

Elton John: $ 2.870.863

Sandy e Junior: $ 2.260.403

Phil Collins: $ 2.145.965;

Guns N’ Roses: US$ 2.003.111

Muse: US$ 1.921.982