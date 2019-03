Trailer inédito de ‘Game of Thrones’ anuncia guerra entre vivos e mortos

Starks, Lannisters, Targaryens, mortos e vivos, humanos e dragões. Todas as peças da série Game of Thrones finalmente se encaixam no primeiro trailer da oitava e última temporada, que chega à HBO no dia 14 de abril.

Divulgado na tarde desta terça-feira, 5, o vídeo mostra os principais sobreviventes da saga até agora se preparando para a guerra iminente contra os White Walkers – criaturas mortas-vivas que, na temporada anterior, conseguiram atravessar a muralha e se apoderar de um dragão e, agora, marcham rumo às terras humanas para aniquilar seus habitantes (ou, melhor, transformá-los em parte de seu exército).

O trailer começa com a jovem Arya Stark (Maisie Williams) fugindo de alguém ou algo e afirmando que “conhece a morte”, que “ela tem muitas faces” e que “está ansiosa para conhecer essa” – em referência à sua passagem pelo grupo de assassinos conhecidos como os Homens Sem Rosto. Bran Stark (Isaac Hempstead Wright), Samwell Tarly (John Bradley), Cersei Lannister (Lena Headey), Sansa Stark (Sophie Turner) e, é claro, o casal mais shippado da série – Daenerys (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harrington) – desfilam pela tela com expressões graves, cientes de que podem não durar muitos episódios. A temporada, aliás, terá apenas seis.

Game of Thrones é baseada na série literária de mesmo nome escrita por George R. R. Martin, mas sua conclusão ainda não foi publicada nos livros, o que faz da versão televisiva um acontecimento inédito e carregado de expectativas para os fãs. A sétima temporada foi ao ar em julho de 2017 e a oitava será exibida a partir do dia 14 de abril, simultaneamente no canal HBO e no serviço de streaming HBO Go.