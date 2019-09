Tinder lançará série interativa para streaming

O aplicativo de paquera que é hit entre solteiros vai ganhar uma tela um pouco maior do que a dos smartphones. Segundo o Entertainment Weekly, o aplicativo de relacionamentos Tinder está desenvolvendo um seriado interativo para streaming.

O longa se passará em um universo pós-apocalíptico, mas terá como base uma história de amor entre dois personagens centrais. O espectador poderá usar um aplicativo que permite deslizar para a esquerda ou direita para mudar os rumos da história. O app também será capaz de unir pessoas que optarem por caminhos parecidos, por meio de uma conversa.

O objetivo do projeto, segundo uma fonte ouvida pela Reuters, é aproximar pessoas que pensam de maneira parecida e têm gostos similares, além de iniciar debates sobre temas abordados na série.

As filmagens ocorreram na Cidade do México, no fim de agosto. Sem título definido, a série deve estrear em 2020.