‘The Big Bang Theory’ terminará na 12ª temporada

A próxima temporada de The Big Bang Theory, sua 12ª, que deve ir ao ar entre setembro de 2018 e maio de 2019 nos Estados Unidos, será a última da série, confirmaram nesta quarta-feira a Warner Bros. Television, CBS e a Chuck Lorre Productions, em nota, segundo o site da revista Variety.

“Somos eternamente gratos aos nossos fãs pelo apoio a The Big Bang Theory no decorrer das últimas doze temporadas”, diz o texto. “Nós, junto com o elenco, roteiristas e equipe, somos muito gratos pelo sucesso da série e temos a intenção de entregar uma temporada final, e um episódio final, que vão levar The Big Bang Theory a um término épico.”

Em março do ano passado, o seriado foi renovado para sua 11ª e 12ª temporada. De lá para cá, a discussão sobre uma nova renovação havia sido retomada. No começo deste mês, a executiva Kelly Kahl, da CBS, chegou a dizer que não acreditava que a produção se encerraria em seu 12º ano.

Apesar de manter altos índices de audiência nos Estados Unidos – cada episódio da 11ª temporada foi visto, em média, por 14 milhões de pessoas -, a série vinha sofrendo um desgaste natural, principalmente no quesito criatividade, por estar há tantos anos no ar.

O elenco também demonstrou que estava um pouco cansado. Em janeiro, o ator Johnny Galecki, intérprete do personagem Leonard, afirmou em entrevista que ficaria confortável com o fim do seriado na 12ª temporada. “Só discutimos sobre o final falando que vamos todos ficar muito tristes quando acontecer”, disse. “Acho que, a esta altura, todos estão muito confortáveis com doze temporadas sendo uma boa hora para ir para casa ver as nossas famílias.”