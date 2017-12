Teste determina que Papai Noel deve ter vivido em 334 d.C.

Um teste realizado pela Universidade de Oxford determinou que um fragmento de osso que seria de São Nicolau, o santo que inspirou o Papai Noel, é do ano 343 d.C. Essa foi a primeira vez em que foram realizados experimentos com os ossos atribuídos ao santo, de acordo com a BBC News.

Não há certeza se o fragmento realmente era de São Nicolau, mas ele viveu durante o século quatro e morreu na região onde fica a Turquia atualmente. Devido à fama do santo, diversos fragmentos de ossos que podem ter sido dele são mantidos em outros locais.

Para definir a idade do osso, foram realizados testes de datação por radiocarbono. O fragmento analisado é da região da pélvis e está sob posse do padre Dennis O’Neill, de Illinois, nos Estados Unidos, apesar de ficar guardado em uma igreja na França.

Agora, os pesquisadores querem analisar outros ossos que podem pertencer a São Nicolau para comparar se eram da mesma pessoa, através do DNA.