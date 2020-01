Taylor Swift revela luta contra distúrbio alimentar: “Eu não comia”

Às vésperas da estreia mundial de seu novo documentário, Taylor Swift revelou em entrevista à Variety que enfrentou distúrbios alimentares no passado. O tópico é um dos temas de Taylor Swift: Miss Americana, que estará disponível a partir de 31 de janeiro na Netflix.

“Não tenho orgulho disso, mas algumas vezes vi fotos em que sentia que minha barriga estava grande demais, ou alguém dizia que eu parecia grávida e isso era um gatilho para eu passar fome, simplesmente parar de comer”, revelou à revista.

No documentário, dirigido por Lana Wilson, fotos de Taylor extremamente magra durante a fase do disco 1989 são contrapostas a imagens atuais da cantora, que não se sentia confortável para falar sobre o assunto até trabalhar com a diretora. “A forma com que Lana quis contar essa história… apenas fez sentido. Eu não sou tão articulada como deveria para falar sobre isso e muitas pessoas abordam o assunto muito melhor do que eu. Tudo o que eu tenho é a minha experiência”, ponderou.

A passagem é uma das favoritas da diretora “Eu fiquei surpresa, mas adoro ver como ela é gentil ao refletir sobre isso. Não tenho dúvidas de que toda mulher se verá nessa sequência de alguma forma”, contou Lana.

Os problemas com a imagem surgiram ainda na adolescência. A cantora lançou seu primeiro CD em 2006, com apenas 16 anos. Famosa por conduzir sua carreira com mentalidade extremamente metódica, Taylor também buscava a perfeição do corpo. “A primeira vez que estampei a capa de uma revista foi aos 18 anos. A manchete era uma pergunta: ‘grávida aos 18?’, porque eu havia comido algo que fez minha barriga não parecer chapada o suficiente”, relembrou ela, que internalizou o ocorrido como uma forma de punição.

No outro extremo, os elogios à silhueta eram encarados como recompensas. “Eu ia para sessões de fotos e me diziam o quão incrível era eu caber nos modelos, porque geralmente era preciso fazer ajustes nos vestidos. Você faz tanto isso que começa a ver tudo como punição ou recompensa. Eu usava a mesma psicologia que aplicava em tudo na minha vida na relação com a comida: se eu recebia um elogio, era algo bom, se me puniam com comentários, algo estava errado“

Taylor contou ainda que não tinha consciência do problema e negava toda vez que traziam o assunto à tona. “Se alguém demonstrasse preocupação, eu rebatia com ‘O que você está falando? É claro que eu como, eu apenas me exercito bastante’. Eu realmente fazia muitos exercícios, mas eu não estava comendo”.

Entre suas inspirações para superar as inseguranças, a recém-nomeada artista da década pela revista Billboard destacou a cantora Jameela Jamil. “Nós vemos tanta coisa nas redes sociais que faz com que a gente se sinta menos do que somos, que não temos a aparência que deveríamos ter, que às vezes precisamos de um mantra para repetir mentalmente quando os pensamentos autodestrutivos e não-saudáveis surgem. Ela é uma das pessoas que me ajuda. Quando leio o que ela escreve, eu internalizo isso.”

O problema refletiu também no desempenho de Swift no palco. Em uma passagem do documentário, a cantora conta que se sentia fraca constantemente durante a turnê do álbum 1989. “Eu pensei que fosse normal me sentir à beira de um desmaio depois de um show, ou no meio dele. Hoje eu sei que isso não é verdade. Se você se alimenta, tem energia e se fortalece, você faz shows sem se sentir nauseada.”