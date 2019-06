Taylor Swift explica reconciliação com Katy Perry: ‘Nós crescemos’

Após anos de desavenças, Taylor Swift e Katy Perry mostraram que as brigas pertencem ao passado. Depois da estreia do clipe de You Need to Calm Down, novo single em que Taylor critica a homofobia e se junta a diversos artistas, inclusive Katy, a cantora falou abertamente sobre a trégua com a colega.

“Ficou muito claro para nós duas que tudo estava diferente. Que nós crescemos. Que nós evoluímos para não sermos mais colocadas uma contra a outra. Ficou muito, muito claro que nós lembrávamos do quanto tínhamos em comum”, declarou Taylor em entrevista ao BBC Radio 1 Breakfast Show nesta terça-feira, 18.

Segundo ela, as artistas já estavam vivendo amigavelmente há um bom tempo, mas não tinham a certeza de que iriam expor a reconciliação ao público. Quando fez o convite para Katy participar do clipe da música, a cantora se surpreendeu com a resposta positiva: “Eu enviei uma sinopse do vídeo inteiro e ela disse: ‘Eu adoraria que nós fôssemos um símbolo de redenção e perdão'”.

A rixa entre as artistas envolveu o “roubo” de dançarinos, indiretas em músicas e até o compartilhamento do mesmo ex-namorado, o cantor John Mayer.

Na última semana, elas já haviam dado indícios de que haviam feito as pazes. Na quarta-feira 12, Katy postou uma foto em seu Instagram de um prato com biscoitos e a frase: “Paz, enfim”, marcando o perfil de Taylor Swift na publicação.