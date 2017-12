Tatá Werneck e Priscila Fantin recebem refugiados no Natal

O casal Tatá Werneck e Rafael Vitti tiveram um Natal diferente. Por dois dias, eles receberam em sua casa, com a ajuda da ONG I Know My Rights, uma família de refugiados do Congo. Na sua conta do Instagram, a atriz agradeceu pela oportunidade. “Recebi muito amor hoje. Nem sei se dei tanto quanto recebi. Obrigada! Feliz natal!”, escreveu.

No vídeo, o namorado de Tatá dança com Winner (“vencedor”, em inglês), uma das três crianças. Os pais delas também estavam presentes. A humorista a apresentadora agradeceu ainda sua colega Priscila Fantin, que indicou a ela a iniciativa e também publicou uma foto com outra família.

Outros famosos também aderiam à causa. Bruna Marquezine, que conheceu a ONG em 2015, foi vista com crianças refugiadas fazendo compras em um shopping da Barra da Tijuca antes do Natal. Já Paloma Bernardi convidou refugiados de Angola para a ceia, uma mãe e cinco filhos.