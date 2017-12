Taste-Vin: o melhor restaurante francês de Belo Horizonte

Todos os meses, a equipe capitaneada pelo mineiro Rodrigo Fonseca, um engenheiro que se reinventou como chef há três décadas, prepara cerca de 1 600 suflês. Eles chegam à mesa com a borda crocante, transbordando a porcelana, em treze versões. O campeão de pedidos, batizado com o nome da casa, leva camarão grelhado, cogumelo-de-paris e queijo gruyère (R$ 95,00). O mais em conta combina vagem, cenoura, espinafre e alho-poró (R$ 54,00). Os suflês disputam atenção com receitas como o atum com pimenta e gengibre ao molho agridoce mais cebolas ao gorgonzola (R$ 92,00) e as costeletas de cordeiro grelhadas, guarnecidas de feijão-branco e alho confitado (R$ 90,00). Para provar o joelho de cordeiro cozido lentamente ao molho de vinho tinto e alho, servido com batata dauphinoise (R$ 120,00), é preciso encomendá-lo 24 horas antes. No começo da refeição, vale a pena aceitar o couvert composto, por exemplo, de queijo de cabra com azeite e ervas frescas, tomate semidesidratado e musse de pepino com limão (R$ 23,00 por pessoa). A parede repleta de vinhos mostra que a bebida ali tem papel de destaque. Gosta do assunto? Peça para conhecer a enorme adega, onde descansam mais de 850 rótulos, do trivial italiano Castellani Elitaio Montepulciano d’Abruzzo (R$ 79,20) ao lendário Château Latour 1995 (Pauillac – Premier Grand Cru Classe), vendido por R$ 7 886,20. Para finalizar, fazem sucesso os suflês com chocolate ou banana com praliné de amêndoas (R$ 25,00 cada um). Rua Curitiba, 2105, Lourdes, ☎ 3292-5423 e 2555-3585 (90 lugares). 19h30/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 1988. $$$

2º lugar: Au Bon Vivant

O casal formado pela mineira Silvana Watel e pelo francês Philippe Watel preza pela cozinha francesa tradicional. Os clientes vão em busca de pratos como os cogumelos-de-paris à provençal, salteados na manteiga com vinho branco, ervas, cebola e tomate-cereja, acompanhados de cesta de baguete (R$ 38,00). O clássico magret de pato ao molho de laranja sai a R$ 83,00 e pode anteceder a torta de limão com biscuit de café e chantili de iogurte grego (R$ 21,00). A carta de vinhos contabiliza quarenta rótulos. Rua Pium-í, 229, Cruzeiro, ☎ 3227-7764 (55 lugares). 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2013. $$$$

3º lugar: D’Artagnan Bistrô

A ligação da chef Marise Rache com a gastronomia vem de família: o pai, seu D’Artagnan, bebia vinho diariamente e, com a mãe ela aprendeu a cozinhar. No restaurante, a irmã Denise atua como mâitre. Apesar de ser bastante lembrado pela comida francesa, o cardápio engloba outras cozinhas. É o caso do camarão com requeijão ao forno guarnecido de arroz de coco e batata chips (R$ 99,00). Ou do kedgeree, prato inglês inspirado na culinária indiana que reúne cubos de hadoque ao curry envoltos em arroz e ovos de codorna cozidos (R$ 95,00). Entre as especialidades francesas está o escalope de filé-mignon ao poivre guarnecido de tagliatelle ao creme de grana padano (R$ 88,00). O pastel de queijo de minas requeijão e alho-poró servido com chutney de tomates sai a R$ 29,00, com seis unidades. Rua Tomás Gonzaga, 593, Lourdes, ☎ 3295-7878 (72 lugares). 19h/0h (sex. 12h/16h e 19h/1h; sáb. 12h30/1h; dom. 12h30/17h; fecha seg.). Aberto em 2001. $$$