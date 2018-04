1. O Tal do Bistro - Menu Veja 0006 zoom_out_map 1 /2 Prato principal: filé de capresi com fettuccine ao pesto (Ligia Skowronski/Divulgação)

2. O Tal do Bistro - Menu Veja 0003 zoom_out_map 2/2 Menu completo O Tal do Bistrô em três refeições: entrada: mini espeto de pernil, principal: filé de capresi com fettuccine ao pesto, sobremesa: gateau de chocolate (Ligia Skowronski/Divulgação)

O Tal do Bistrô está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela segunda vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Tal do Bistrô, entre os dias 24 de abril e 27 de maio, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

– Entrada: Miniespeto de pernil com provolone

– Prato principal: Filé caprese com fettuccine ao pesto

– Sobremesa: Gâteau de chocolate

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

TAL DO BISTRÔ. Avenida Senador Filinto Müller, 1381, Quilombo, 3358-6315 (50 lugares). 19h/23h (dom. e seg. fecha). Aberto em 2013. $$