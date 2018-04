1. Taberna Portugusa - Menu Veja 0005 zoom_out_map 1 /2 Menu completo em três refeições Taberna Portuguesa, entrada: bolinho de bacalhau, principal: bacalhau a moda da casa, sobremesa : pudim de leite condensado ou pastel de belem (Ligia Skowronski/Divulgação)

2. Taberna Portugusa - Menu Veja 0007 zoom_out_map 2/2 Prato principal: Bacalhau à moda da casa servido com arroz branco (Ligia Skowronski/Divulgação)

A Taberna Portuguesa está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela segunda vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Na Taberna, entre os dias 28 de abril e 27 de maio, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

– Entrada: Bolinho de bacalhau.

– Prato principal: Bacalhau à moda da casa servido com arroz branco.

– Sobremesa: Pudim de leite condensado ou pasteis de Belém.

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para cerveja long neck ou refrigerante.

TABERNA PORTUGUESA. Avenida Ipiranga, 560, Goiabeiras, 3321-3661. 10h30/14h30 e 18h/0h (dom. só almoço). 200 lugares.