Sonia Abrão é condenada e se retrata no ar. Veja vídeo

Sonia Abrão e a RedeTV! foram condenadas a pagar 30.000 reais a uma menor de idade, que teve uma foto exibida sem autorização em um episódio do programa A Tarde É Sua de setembro de 2013, quando tinha 13 anos. Além dessa quantia, a apresentadora e a emissora foram condenadas a pagar 15.000 reais para cada um dos três autores do processo, familiares da criança.

Em 2013, a convidada do programa A Tarde É Sua, Márcia Fernandes, analisava possíveis seres sobrenaturais em fotos. Uma das imagens mostrava a menor com o rosto distorcido. Durante a transmissão, Márcia afirmou que se tratava de um espírito.

No processo aberto na 39ª Vara Cível do Rio de Janeiro, a família da menina afirmou que a foto foi tratada de “forma pejorativa e irônica”. De acordo com a sentença, o caso gerou “constrangimentos e aborrecimentos, além de danos à imagem da autora e danos reflexos a seus familiares”. A criança precisou de tratamento psicoterápico em razão do ocorrido.

Na última segunda-feira, Sonia fez uma retratação formal, como exigia a sentença, durante o programa A Tarde É Sua. “A família da criança que estava na fotografia, por meio de uma ação judicial, pôde esclarecer que não havia anormalidades naquela foto. Aliás, a imagem distorcida era de uma garota super viva, muito graciosa”, afirmou a apresentadora. “A foto exibida em nosso programa não tem nenhuma relação com fenômenos paranormais. Desculpem o equívoco.”