Sinal de ‘Chaves’ invade programa da GloboNews; veja o vídeo

Nesta sexta-feira, 17, o sinal do programa infantil Chaves entrou no meio da transmissão do canal de notícias GloboNews. Às 18h53, a repórter Nathalia Toledo falava sobre a nomeação do novo presidente do Inep no programa Edição das 18h quando foi interrompida durante 25 segundos por cenas do seriado, que estava sendo exibido no Multishow. Os dois canais pertencem à programadora Globosat.

De acordo com a assessoria de imprensa da GloboNews, “um erro técnico” provocou a situação inusitada.

Confira o vídeo a seguir:

O fato inusitado não passou despercebido por alguns internautas, que repercutiram o caso nas redes sociais.

#Edicao18 @GloboNews o que aconteceu agora? Chaves no meio da matéria? Cortou a matéria e fiquei sem entender — Laryssa (@Laryssa_silva_n) May 17, 2019

Gente, entrou o sinal do Multishow exibindo Chaves do nada no sinal da GloboNews. Isso foi só na transmissão da internet? 😳👀 #edicao18 — Giovanni De Biase (@GiovanniDeBiase) May 17, 2019