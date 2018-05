Silvio Santos é criticado por usar o termo ‘bicha’ em seu programa

O Programa Silvio Santos exibido no domingo tem sido acusado de homofobia por causa do uso da palavra “bichas” no quadro Jogo das Três Pistas, em que o apresentador usa três termos como dicas para que os participantes descubram a resposta certa do desafio.

Silvio começou dando a primeira pista: “David Brazil”. Karina Bacchi, uma das participantes, arriscou: “Apresentador?”. Com a dica seguinte, “Gominho”, a atriz Cristiana Oliveira, sua oponente, não conseguiu pensar em nada para arriscar. Acrescentando “Pabllo Vittar”, foi a vez de Karina passar a vez, agora, ao público presente no auditório.

Ao todo, foram usados 23 termos diferentes pelas pessoas presentes na plateia. Em ordem: “Homofóbico”, “homossexual”, “travesti”, “gay”, “maquiador”, “artistas”, “promoter”, “transformista”, “apresentador”, “drag queen”, “LGBT”, “humorista”, “transexual”, “digital influencer”, “cantor”, “homem”, “afeminado”, “jornalista”, “youtuber”, “parada gay”, “Afrodite” e “nordestinos”, antes do comentário derradeiro.

Uma participante identificada como Adriana, enfim, acertou a resposta escolhida pelo programa: “Bicha”. Ao todo, foram cerca de quatro minutos do programa destinados à pergunta. “Acertou! Bicha! Ganhou 100 reais! David Brazil, Gominho, Pabllo Vittar, aqui tá ‘bichas’. Ela falou ‘bicha’, acertou, claro”, comemorou Silvio.

O vídeo com o quadro pode ser conferido abaixo. A pergunta em questão começa em 15 minutos e 30 segundos:

Nas redes sociais, o público desaprovou o uso do termo:

Jogo dos pontinhos do Silvio Santos deu as dicas "Pablo Vittar, Gominho e David Brazil". A resposta da associação era "Bichas". E tem gente achando engraçado esse absurdo perpetuando os jargões preconceituosos. Triste. — Diegotovisk (@dihego) May 28, 2018

o programa do Silvio Santos acabou de colocar David Brasil, Pabllo Vittar e Gominho no balaio das "bichas", dentre outras qualificações sugeridas pelo auditório. 2018……. — CHR1S (@chriskax) May 28, 2018