Silvio Santos cria perfil no Twitter – e provoca funcionários

Silvio Santos se rendeu às redes sociais. O dono do SBT criou um perfil no Twitter nesta quarta-feira e já enviou sua primeira mensagem: uma provocação aos apresentadores Mamma Bruschetta e Leão Lobo, do Fofocalizando. Apesar de ainda não ter o selo de verificação, o perfil é realmente de Silvio, confirmou a assessoria de imprensa da emissora a VEJA.

No primeiro tuíte, o apresentador zomba de seus empregados por causa do peso. “@mammbruschetta e @_leaolobo vão estourar de tanta gordura!!! @pfofocalizando #FofocalizandoNoSBT”, diz o texto.

A mensagem acabou sendo lida durante o programa. “A gente é saudável!”, comentou Leão Lobo. “Estamos equilibrando aqui o sofá”, continuou o apresentador, que senta no lado oposto ao de Mamma Bruschetta. “Audiência qualificada a nossa”, completou Mamma.