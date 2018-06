Série da Amazon de ‘O Senhor dos Anéis’ deve estrear em 2021

A presidente da Amazon Studios, Jennifer Salke, deu uma dica sobre a previsão de estreia da série que se passará no universo de O Senhor dos Anéis, criado por J.R.R. Tolkien. “Vai entrar em produção em dois anos, no ar em 2021 é o que esperamos. Mas há algumas pessoas que desejam para 2020”, disse em entrevista à revista The Hollywood Reporter.

Jennifer afirmou também que o estúdio está conversando com Peter Jackson, que dirigiu a trilogia de filmes e a saga derivada O Hobbit. “São conversas amigáveis sobre quanto e qual tipo de envolvimento ele quer ter. Não decidimos ainda como isso vai ser”, disse. No momento, a Amazon procura roteiristas para o projeto. “Houve muitas reuniões sobre o material e sobre o escopo do que podemos fazer. Gostaria de juntar um grupo de pessoas talentosas, que obviamente teriam um líder, para embarcar nessa grande e ambiciosa empreitada.”

O projeto se encaixa nos planos do presidente Jeff Bezos para a Amazon de ter em sua grade um sucesso como Game of Thrones. Jennifer afirmou que o estúdio está bastante animado com a produção e com o empenho dos herdeiros de Tolkien – ela contou que esteve em uma reunião de três horas com Simon Tolkien, neto do escritor, sobre o assunto.