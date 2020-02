Saiba quem é a sereia do abre-alas da Viradouro

Ajudando a ilustrar o tema “Viradouro de alma lavada”, que homenageava as lavadeiras do litoral da Bahia, o carro abre-alas da escola de Niterói impressionou o público da Marques de Sapucaí no último domingo (23). À frente de uma alegoria dourada, uma sereia acenava para a avenida de dentro de um gigantesco aquário – com fôlego suficiente para cantar o samba entre um mergulho e outro. A habilidade debaixo d’água, neste caso, não tem raízes mitológicas: Anna Giulia França, de 20 anos, é membro da seleção brasileira de nado artístico (antigamente conhecido como sincronizado). Apesar de ser natural da Tijuca, bairro da Zona Norte carioca, a jovem diz que a experiência lhe conectou com a escola de Niterói. “Agora sou Viradouro”, conta.

Anna começou a se aventurar nas piscinas aos 8 anos, depois de passar pela ginástica rítmica. A vaga na seleção brasileira veio aos 13. Desde então, vieram três títulos sul-americanos e quatro participações em grandes campeonatos nacionais e internacionais — o próximo desafio é o sul americano de 2020.

Entre dezembro e janeiro, Anna precisou focar em habilidades inusitadas como nadar em uma piscina usando uma cauda de silicone sem bater a cabeça. “Foi a parte mais difícil. Dei com a cara na parede muitas vezes”, brinca a atleta, que concilia uma rotina de oito horas de treino com a faculdade e de publicidade.

O convite para a Viradouro veio através de um colega de natação que já desfilou várias vezes e lhe contou que estavam à procura de uma mulher negra que soubesse passar bastante tempo embaixo d’água. “Quando ele me explicou fiquei encantada, logo imaginei como seria”, disse Anna a VEJA. O saldo da experiência, segundo ela, foi muito positivo, apesar de ter sido a “única pessoa a sair da Sapucaí com frio”.