‘Segundo Sol’: erro de continuidade ‘tinge’ a roupa de Beto Falcão

Nem todos os orixás da Bahia têm impedido Segundo Sol de cometer um erro de gravação atrás do outro. Depois de deixar a equipe de filmagem aparecer por pelo menos duas vezes no folhetim, a tropa dos bastidores da novela “tingiu” a roupa do falso finado Beto Falcão (Emilio Dantas), no capítulo que foi ao ar no último sábado.

Em um erro de continuidade, Beto, que estava em um estúdio com o filho, Valentim (Danilo Mesquita), e o irmão, Clóvis (Luís Lobianco), se despede de ambos dizendo que vai para casa trocar de roupa para pescar, mas, quando aparece no barco, está com camisa e bermuda diferentes daquelas que vestiu ao passar por seu apartamento.

De casa, Beto saiu com camiseta cinza e uma bermuda branca, com listras coloridas. Algumas cenas depois, aparece tentando pegar peixe — e pensando na vida, o que mais faz o músico que foi dado como morto e parou de trabalhar — de camisa de botão rosa e bermuda cinza escuro.

Com ao menos três erros em duas semanas, só resta desejar a Segundo Sol: muito axé, meu rei.