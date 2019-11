Scooby sofre acidente no surfe: ‘O mais perto da morte que já cheguei’

Pedro Scooby, surfista especializado em ondas gigantes, sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira, 13, em Nazaré, Portugal. A notícia se espalhou após um amigo de Scooby postar nas redes sociais que ele ficou desaparecido debaixo d’água por mais de 40 segundos e precisou de resgate.

O Scooby apagou na água, ficou perdido por 40 segundos. Foi resgatado com vida e bobo, sem reação. Agora ele já tá bem, vomitou muito e ficou no oxigênio. Tenso demais, brother — Harley Alves (@usernameharley) November 13, 2019

O ex de Luana Piovani falou sobre o ocorrido no Instagram. “Ia demorar a falar, mas começaram a sair várias notícias aí no Brasil…. tô vivo!”, diz. “Vou começar dizendo que foi o pior perrengue que passei na minha vida, disparado. Acho que foi o mais perto da morte que eu já cheguei.” O surfista complementou: “Fiquei várias ondas embaixo da água, todo mundo me procurando. Conseguiram me achar depois de um tempo. Graças a Deus estou bem.”

Scooby ainda agradeceu ao amigo alemão Sebastian Steudtner a quem ele chamou de “meu anjo”. “Foi meu anjo. Sebastian que me resgatou ali. Estava todo mundo me procurando, eu estava perdido e ele estava mais próximo de mim quando levantei. Ele me levou pra areia, me ajudou a vomitar.” Segundo o surfista, o amigo tinha aparelho com oxigênio no carro. Ele foi aquecido com cobertores e ficou no oxigênio durante 30 minutos para se recuperar.

Scooby ainda deixou um recado para seus seguidores aproveitarem ao máximo a vida. “Uma hora pra outra tudo pode acabar. A vida é um sopro. Curta cada momento, ame muito, crie amigos e não inimigos, aproveite cada momento como se fosse o último.”