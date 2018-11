SBT tira do ar vinheta com bordão da ditadura militar e admite equívoco

O SBT decidiu tirar do ar uma vinheta que remetia ao período da ditadura militar brasileira e admitiu que a veiculação da mensagem, que dizia “Brasil, ame-o ou deixe-o”, foi um equívoco. Nesta terça-feira, a emissora foi bastante criticada nas redes sociais por causa da frase, associada à repressão de movimentos e ideias contrárias ao governo.

O que o SBT quer insinuar com isso? pic.twitter.com/s7Tc0ucrb2 — Alef de Lima (@limaalef) November 6, 2018

Segundo a assessoria de imprensa do canal de Silvio Santos, a veiculação da mensagem foi um “equívoco”. “A emissora não se atentou para o fato de que a frase remetia ao período do regime militar”, diz. “O objetivo das vinhetas era passar uma mensagem de união e esperança ao povo brasileiro tendo em vista essa nova era, que vai entrar agora com o novo governo.” A assessoria afirma que, em relação à política, o SBT é “imparcial, sempre a favor do Brasil e do povo brasileiro, por isso decidiu veicular essas vinhetas de positivismo”.

Além da vinheta que agora foi tirada do ar, outras continuam a ser exibidas, como a que usa a canção Pra Frente, Brasil, conhecida como a música-tema da seleção da Copa do Mundo de 1970, e outra que traz o Hino da Independência do Brasil junto com a frase “Brasil, pátria amada”.