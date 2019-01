Sandra Oh faz história com prêmio no Globo de Ouro 2019

Sandra Oh fez história na noite deste domingo no Globo de Ouro 2019. A canadense, descendente de coreanos, se tornou a primeira atriz asiática a ganhar mais de um prêmio no evento, que escolhe anualmente os melhores do cinema e da televisão.

Nesta edição, Sandra ganhou o troféu de melhor atriz em série dramática por Killing Eve, produção da BBC que foi um dos grandes destaques entre as séries do ano passado. Antes disso, em 2006, ela já havia levado a estatueta de melhor atriz coadjuvante em série pelo papel da médica Cristina Yang em Grey’s Anatomy.

A atriz se tornou apenas a segunda asiática a levar um prêmio principal nas categorias de televisão do Globo de Ouro. A primeira foi Yoko Shimada, reconhecida em 1981 pela minissérie Shogun.

Em Killing Eve, Sandra interpreta Eve Polastri, uma agente da inteligência britânica que começa a investigar uma série de mortes. A principal suspeita é uma mulher (Jodie Comer) por quem Eve se torna obcecada e de quem ela se torna também uma obsessão.

Além de vencedora em uma das principais categorias de TV do evento, Sandra também é apresentadora, ao lado de Andy Samberg.