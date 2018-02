Ryan Reynolds faz o fofo, recebe crianças no set e é criticado

Ryan Reynolds está em Vancouver, no Canadá, para regravar cenas do filme Deadpool 2, que estreia no Brasil em 18 de maio, e aproveitou para participar das atividades da Make-A-Wish Foundation, instituição que se propõe a realizar o desejo de crianças com doenças graves como câncer — ou que sofreram traumas — como forma de trazer um momento de felicidade a elas.

O que era para ser um marketing social — ou um momento fofo — daqueles se converteu, porém, em um episódio controverso. O ator foi acusado de propiciar o acesso das crianças a um herói longe do perfil de mocinho, cujo primeiro filme era restrito a maiores de idade. Ele fala palavrão e protagoniza cenas de sexo com a namorada, vivida pela brasileira Morena Baccarin.

No Instagram, Reynolds postou uma série de fotos com as crianças atendidas pela fundação e disse que essa é uma das vantagens de interpretar o personagem da Marvel. “Uma das melhores partes de interpretar o vermelhão idiota é receber crianças da Make a Wish e Childrens Wish Foundation no set. Deadpool venceu o câncer, mas essas crianças são as que enfrentam isso de verdade todos os dias”, disse o ator.

“Essas fundações tornam realidade o sonho de várias dessas crianças sensacionais. Eles também tornam o sonho dos pais verdade, que é ver os filhos deles com um sorriso no rosto. Obrigado ao membro da nossa produção, Dan Sissons, para garantir que todas as crianças saíssem com uma espada (a versão de bambu e não a de verdade do filme)“, continuou Reynolds no post.