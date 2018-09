Romeo Giulietta é eleita a melhor sorveteria

Os caminhos dos italianos Giovanni Salmi e Giulia Ciocca se cruzaram em 2010, na cidade espanhola de Valência, onde os dois foram estudar. Depois disso, cada um foi levado pela carreira para um lado, mas ambos alimentavam o sonho de ter um negócio que lhes permitisse viver no mesmo lugar. Após muitas pesquisas e aulas com Palmiro Bruschi, mestre de gelatos da Carpigiani University (mantida por uma das empresas mais importantes de máquinas de sorvetes da Itália), o casal apaixonado estava pronto para estrear na área, mas faltava decidir onde se estabelecer. Aí entra a terceira sócia da Romeo Giulietta, a empresária pernambucana Hermerita Malta Zenone, que deu a ideia de trazer a sorveteria para o Recife. Responsável pela produção diária dos gelados, Salmi fez questão de criar um sabor de acento regional e optou por mesclar queijo e goiabada sem saber que, por aqui, a combinação leva justamente o nome de sua marca. Ao lado deste, que está entre os campeões de venda, os charmosos carrinhos mantêm em cubas de aço inox mais sete receitas por mês, entre elas pistache, chocolate belga, chocolate noir (com 70% de intensidade e sem lactose) e avelã. No copo pequeno e na casquinha, que comportam dois sabores, o gelado campeão sai a R$ 11,00. Porções maiores vão nos copinhos médio (R$ 13,00) e grande (R$ 15,00), com até três e quatro tipos, respectivamente. Junto aos carrinhos estacionados nos shoppings RioMar e Recife, uma geladeira, com temperatura sempre em torno dos 18 graus negativos, exibe cremosos gelatos no palito, caso do de avelã com cobertura de chocolate belga e do de leite Ninho, que é recheado e envolto por calda de morango (R$ 9,00 cada um). Shopping RioMar, 9h/22h. Shopping Recife, 9h/22h. Casa Chacon. Aberto em 2013.

2º lugar: Santo Doce

3º lugar: San Paolo

