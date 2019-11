Reginaldo Leme deixa a Rede Globo após 41 anos

Reginaldo Leme, 74, não pertence mais ao quadro de jornalistas da Rede Globo, emissora em que trabalhou por quatro décadas. “Reginaldo Leme não faz mais parte do time de comentaristas da Globo”, confirmou a assessoria do canal a VEJA. Rumores surgiram na quarta-feira, 27, quando o comentarista teria enviado um e-mail à redação de esporte da emissora — a reportagem de VEJA, na mesma data, Leme afirmou que não pediu demissão, e que a “situação ainda não estava clara”.

Nascido em Mato Grosso, Reginaldo Poliseli Leme cobre o mundo automobilístico desde 1972. Acompanhou de perto as oito conquistas de títulos mundiais por pilotos brasileiros e cerca de 450 grandes prêmios. Formou uma dupla imbatível ao lado do locutor Galvão Bueno.

Entre seus muitos feitos jornalísticos, está a apuração do Singapuragate, no qual revelou que o piloto de fórmula 1 Nelsinho Piquet havia batido seu carro de propósito para atender a um pedido da escuderia Renault. Leme foi o primeiro a divulgar que Piquet teria agido de má fé, fato que deu início a uma pesada investigação na modalidade. O jornalista também colabora para o jornal O Estado de S. Paulo. No início de novembro, ele retirou um nódulo benigno do pulmão. Sua última participação na Globo foi a cobertura da etapa de Goiânia de Stock Car, no domingo, dia 24, logo, ele estará de fora do GP de Abu Dhabi no próximo fim de semana.