Red Hot Chili Peppers e Dave Matthews Band tocarão no Rock in Rio 2019

A organização do Rock in Rio anunciou, na noite desta quinta-feira 14, duas novas atrações da próxima edição do festival: o Red Hot Chili Pepperes e a Dave Matthews Band. A banda californiana será o grande destaque do dia 3 de outubro, enquanto a Dave Matthews Band se apresenta no mesmo dia do Bon Jovi, em 29 de setembro.

A edição 2019 do Rock in Rio está marcada para os dias os dias 27, 28 e 29 de setembro, e 3, 4, 5 e 6 de outubro. A venda de ingressos para o público geral começa no dia 11 de abril, às 19h, pelo site oficial.

O Red Hot volta ao Brasil após show no Lollapalooza, em 2018, e apresentação no Rock in Rio de 2017. Ao todo, a banda liderada por Anthony Kiedis tocará pela quarta vez no Rock in Rio.

💥Give it away give it away give it away now

🎸Under the bridge downtown

🎸Dream of Californication

🎤Take it on the other side. Take it on, take it on. Dia 3 de outubro, no Palco Mundo. pic.twitter.com/zgLNX5pzco — Rock in Rio (@rockinrio) February 14, 2019

Já a Dave Matthews Band, liderada pelo sul-africano Dave Matthews, veio ao Brasil pela última vez em 2013.

Dave Matthews Band is confirmed to play on the World Stage @rockinrio on 9.29.2019! Visit https://t.co/par8n2CxXD for details. pic.twitter.com/sBOpUFgTna — dave matthews band (@davematthewsbnd) February 14, 2019

Confira as atrações já confirmadas no Rock in Rio:

27 de setembro: Drake / Palco Sunset: Seal com Xenia França

29 de setembro: Bon Jovi, Dave Mathews Band / Palco Sunset: Jessie J

3 de outubro: Red Hot Chili Peppers

4 de outubro: Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura / Palco Sunset: Slayer e Anthrax

5 de outubro: P!nk, Black Eyed Peas e Anitta / Palco Sunset: Charlie Puth

6 de outubro: Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso/ Palco Sunset: King Crimson