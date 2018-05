Record explora gravidez de Sabrina com banho de sensacionalismo

A sequência levado ao ar na noite deste sábado no Programa da Sabrina, em que a apresentadora conversou com o colega Rodrigo Faro sobre a sua primeira gravidez, recém-anunciada, deu um indício do que a Record pretende fazer com a gestação de Sabrina Sato. Vai explorar ao máximo a experiência, com todo o sensacionalismo que puder.

Foram bons minutinhos com uma música dedilhada ao piano, cafona, para fazer chorar, até Sabrina revelar que espera uma menina.

A conversa teve direito a diálogos como:

Rodrigo Faro: Se teu filho estiver te ouvindo, e ele está te ouvindo, se você pudesse falar dentro do coração que a gente ouviu bater agora, o que você diria para ele?

Sabrina: Meu bebê, a mamãe te ama mais do que tudo. Você vai ser muito feliz aqui fora.

Seria lindo, se não fosse tão enjoativo.