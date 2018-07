Realidade virtual em instalações de arte é destaque no FILE 2018

Arte e tecnologia são especialidade do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (FILE), que abre sua 19ª edição nesta quarta-feira, 4 de julho, no Centro Cultural Fiesp. Sob o tema O Corpo é a Mensagem, a mostra reúne obras de artistas de 38 países, sendo boa parte delas interativas e com opções de imersão em realidade virtual, em que a arte nasce a partir da interação do público com instalações tecnológicas.

“O tema O Corpo É a Mensagem é uma paráfrase do teórico Marshall McLuhan, que diz que o meio é a mensagem”, explica Paula Perissinotto, uma das organizadoras do FILE, ao lado de Ricardo Barreto. “Aqui, o corpo é o que transmite a mensagem para as interfaces tecnológicas que estão sendo exploradas. Seja através de batimentos cardíacos, de ondas cerebrais ou até de sensações mixadas que já existem no ambiente da realidade virtual. A ideia é que você venha com seu corpo para se corresponder com as obras.”

Entre os destaques está a instalação Outrospecter, dos holandeses Frank Kolkman e Juuke Shoori, em que o visitante usa um óculos de realidade virtual para “transferir” sua visão para um robô, tendo assim uma sensação de estar fora do próprio corpo.

Em outro espaço está o Unlimited Corridor (Corredor Infinito, em tradução para o português), do japonês Keigo Matsumoto, também com realidade virtual, que leva o espectador para o topo de um prédio, onde ele vai caminhar como se estivesse sem proteções laterais em um longo corredor. Na realidade física, a pessoa apenas anda em círculos, guiada por sensações táteis da estrutura montada ali para ajudar com a experiência.

Mistura de vibrações corporais, obras contemplativas e algumas em clima de jogos coloridos completam a mostra, que fica aberta até o dia 12 de agosto no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, na Av. Paulista 1313. A entrada é gratuita.

