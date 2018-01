Ratinho reclama de novelas da Globo: ‘tem muito viado’

Ratinho fez um questionamento sobre o que ele acredita ser um excesso de homossexuais nas novelas da Globo. O apresentador do SBT publicou no Instagram um vídeo sobre o assunto, após assistir à minissérie de época Entre Irmãs, ambientada no cangaço nordestino. O comentário considerado de tom preconceituoso foi criticado por usuários da rede social.

“Eu estava aqui vendo a novela da Globo, aquela coisa de cangaceiro e tal. Mas poxa, a Globo colocou viado até em filme de cangaceiro, gente? Naquele tempo não tinha viado não. Você acha que tinha viado naquele tempo? É muito viado: é viado às seis da tarde, é viado às oito da noite, é viado às nove da noite, é viado às dez da noite, é muito viado. Eu não sei o que está acontecendo, não tem tanto viado assim. Ou tem? Será?”, disse.

Como qualquer vídeo feito para polemizar, a publicação de Ratinho levantou uma discussão entre os comentários entre apoiadores e críticos. “Vai ter viado de manhã, de tarde e de noite… E se reclamar vai ter viado 24 horas por dia em todos os canais”, escreveu um usuário da rede. “Existe uma coisa chamada controle remoto. Se não gosta muda de canal, ninguém é obrigado a assistir. Mas todos são obrigados a respeitar: então respeite”, comentou outro.