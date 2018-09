Quem é a Capitã Marvel e como ela pode salvar os Vingadores

A Capitã Marvel chega ao universo cinematográfico da Marvel, em 2019, com a expectativa de ajudar os Vingadores na luta contra Thanos, o titã maluco que dizimou metade do universo no filme Vingadores: Guerra Infinita. A personagem superpoderosa nasceu nos quadrinhos nos anos 1960, mas só ganhou status de protagonista em 2012, quando passou a estrelar as histórias de uma revista própria.

Nos cinemas, ela é a encarregada de ser a primeira mulher a protagonizar um filme da gigante Marvel, que perdeu a chance de ser pioneira neste quesito quando sua principal concorrente, a DC Comics, faturou alto com Mulher-Maravilha, em 2017. O estúdio que abriga nomes como Homem de Ferro, Capitão América e Hulk, contudo, está apostando todas as fichas na heroína. A expectativa é que ela supere (ou encoste) no resultado da concorrente amazona, que somou mais de 800 milhões de dólares em bilheteria.

Saiba mais sobre a trajetória e os poderes de Capitã Marvel, e o que pode-se esperar do filme previsto para estrear em 7 de março do ano que vem no Brasil.

Meio humana, meio alien

Antes de ser Capitã Marvel, a heroína atendia por Carol Danvers. Aos 18 anos, Carol se alista no exército para pagar a faculdade, e acaba na Força Aérea dos Estados Unidos. Na trama contada nos quadrinhos, o avião de Carol colide com uma nave alienígena, e o acidente expõe o DNA da moça ao material genético da raça extraterrestre Kree. A partir de então, ela se torna um híbrido humano-Kree, e desenvolve uma gama enorme de poderes.

O mentor, Capitão Marvel

Jude Law como Mar-Vell e Brie Larson como Capitã Marvel Jude Law como Mar-Vell e Brie Larson como Capitã Marvel

Levaram anos para Carol Danvers assumir o manto de Capitã Marvel. A personagem apareceu, pela primeira vez, na revista Marvel Super-Heroes #13, de 1968, apenas como pilota da Força Aérea americana. Ela, então, conhece Mar-Vell, um alienígena Kree que vive entre os humanos, e salva o mundo sob a alcunha de Capitão Marvel — o herói se torna mentor da jovem, que passa a atender pelo nome Ms. Marvel (Senhorita Marvel, em tradução livre). No cinema, o personagem será interpretado por Jude Law. A troca do papel de coadjuvante para protagonista acontece apenas em 2012, quando Capitã Marvel ganha sua revista própria. Uma curiosidade, Carol é, também, uma das melhores amigas de Jessica Jones, e deveria aparecer no seriado da personagem, produzido pela Netflix, não fosse o fato de ter ganhado um filme solo.

Indestrutível e explosiva

A lista de poderes da Capitã Marvel é vasta. A heroína é basicamente indestrutível — superforte e resistente à maioria das toxinas e venenos. Ela também pode voar, ultrapassando a velocidade do som, e ler mentes. Seu grande talento, na verdade, é a capacidade de absorver e manipular energia, a ponto de produzir explosões fotônicas, ou, na contramão, criar quantidades de anti-matéria equivalentes a buracos negros.

Nos cinemas

Brie Larson dará vida a Capitã Marvel nos cinemas. O filme solo da heroína se passará nos anos 1990, quando as locadoras de VHS Blockbuster tomavam conta das ruas. Ainda sem entender a dimensão de seus poderes, ela topará com os jovens Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Phil Coulson (Clark Gregg), os famosos agentes da S.H.I.E.L.D responsáveis pela iniciativa Vingadores. Confira abaixo o primeiro trailer.

Thanos que se cuide!

Sobrou para a heroína a grande responsabilidade de salvar os super-heróis varridos da face da Terra por Thanos em Vingadores: Guerra Infinita. Nas cenas pós-crédito do filme, um Nick Furry prestes a ser arrebatado manda uma pedido de ajuda à Capitã, mas onde exatamente ela está e o que está fazendo não se sabe. Durante entrevista para o site Inverse, o físico Spiros Michalakis, consultor científico contratado pela Marvel para auxiliar no roteiro de Homem Formiga (2015) e Homem-Formiga e a Vespa (2018), deixou escapar que o Reino Quântico — universo subatômico onde estava escondida Janet van Dyne, a mãe de Vespa — estará presente no novo filme da super-heroína. A teoria mais plausível é a de que a Capitã tenha ficado, por algum motivo, neste universo até os dias de hoje.