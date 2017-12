Quatro pontos altos de ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’

Chega aos cinemas a partir da meia-noite desta quarta-feira o esperado Star Wars: Os Últimos Jedi, oitavo episódio da saga intergaláctica que arrebanha fãs ao redor do mundo. O longa, claro, mantém a famosa identidade visual e sonora que causa arrepios nos seguidores da trama criada por George Lucas. Porém, o roteiro e a direção de Rian Johnson (de Looper: Assassinos do Futuro) deram ao capítulo uma identidade própria incomparável ao que já foi feito anteriormente na franquia. A linha que separa o bem do mal, a luz da escuridão, fica tênue na produção, que explora melhor o desenvolvimento dos antigos personagens e a consequência de seus atos ao longo dos anos

Confira abaixo os quatro pontos mais interessantes do longa. Vale avisar que alguns leves spoilers serão encontrados ao longo do texto:

Luke Skywalker aposentado

Mark Hamill se surpreendeu ao ler o roteiro de Os Últimos Jedi. Após trinta anos sem usar seu sabre de luz no cinema, o ator encarna agora uma versão bem diferente do heroico Luke Skywalker. Desiludido com sua última experiência treinando jovens padawans, o jedi não tem mais interesse em retornar à ação ou ajudar os rebeldes, mesmo a pedido de sua irmã, Leia.

Carrie Fisher está maravilhosa

A intérprete da general/princesa Leia Organa aparece, para nossa sorte, mais do que esperado. Carrie, que morreu em dezembro de 2016, deixou pronta sua participação no filme. Na pré-estreia em Los Angeles, o diretor afirmou que o filme é uma grande homenagem à atriz. Nem precisava dizer. A personagem toma a tela em diversos momentos importantes, com muito humor e força. Vale esperar a subida dos créditos para ver a dedicatória à “eterna princesa”.

Relação de Rey e Kylo

Começa de forma estranha, mas após algumas cenas o espectador se acostuma com a interação entre Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver). O envolvimento com a Força leva a dupla a travar diálogos que, no fundo, guiam o roteiro para a temática da identidade. Preste atenção na belíssima cena de luta protagonizada pelos dois. Um dos melhores entraves com sabres de luz já exibido pelo cinema.

Novos personagens

Três novos personagens se destacam no elenco. A primeira é Kelly Marie Tran na pele da adorável e forte Rose Tico, parte da Resistência. Sua jornada acontece especialmente ao lado de Finn (John Boyega). Outra mulher forte é a almirante Amilyn Holdo, interpretada por Laura Dern, com uma participação surpreendente. O porto-riquenho Benicio Del Toro também chama a atenção ao interpretar um malandro que prefere lutar por si mesmo em vez de escolher lados.