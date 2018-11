Produtor de Bruce Lee, Raymond Chow, morre aos 91 anos

Raymond Chow, considerado o “padrinho” do cinema de Hong Kong e que lançou as carreiras internacionais de Bruce Lee e Jackie Chan, faleceu aos 91 anos, anunciou neste sábado a imprensa de Hong Kong. Chow, co-fundador dos estúdios Golden Harvest em 1971, produziu mais de 170 filmes ao longo de sua carreira, de acordo com o site especializado em filmes IMDB.

Ele trabalhou com Bruce Lee em “The Big Boss” (1971), que foi um sucesso mundial e impulsionou ao estrelato o ator rei das artes marciais. Raymond Chow produziu e co-produziu dois dos filmes mais conhecidos de Bruce Lee: “O Retorno do dragão” (1972) e “Operação dragão” (1973).

“Obrigado Raymond por ter dado uma oportunidade ao jovem Bruce Lee e por tê-lo ajudado a realizar seu sonho. Descanse em paz, Raymond”, tuitou a filha do ator, Shannon Lee. O produtor, nascido em Hong Kong em 1927, também colheu grande sucesso com Jackie Chan, com quem trabalhou entre outros no filme “O Jovem Mestre do Kung Fu”, lançado em 1980.