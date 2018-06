Peça com Jesus travesti será apresentada na Fundição Progresso

A peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que traz uma travesti representando Jesus Cristo, será apresentada no próximo sábado na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, a apresentação do espetáculo, que deveria acontecer na Arena Fernando Torres, no Parque Madureira, foi cancelada pela prefeitura, que alegou que, por força de um mandado de segurança, a arena está com as atividades suspensas há um mês. Nas redes sociais, o prefeito Marcelo Crivella se colocou contra o conteúdo da peça e afirmou que, durante a sua administração, “nenhum espetáculo, nenhuma exposição vai ofender a religião” das pessoas. “Eu não vou permitir.”

A peça estrelada por Renata Carvalho integra a programação da mostra Corpos Visíveis, que conta também com exposições, exibição de filmes e oficinas. A programação completa será mantida entre sexta-feira (8) e domingo e será dividida entre o Parque Madureira (atividades ao ar livre) e Fundição Progresso, segundo publicação dos organizadores na página do evento no Facebook.

Financiamento coletivo

A organização divulgou também uma página de vaquinha virtual e pede contribuições do público. “Para transferir esta programação ao novo espaço, será necessário arcar com alguns custos estruturais de som e iluminação do espaço, não previstos no orçamento inicial para a Arena”, diz o grupo, que estima em 10.000 reais os gastos adicionais.