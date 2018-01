Patricia Abravanel decide nome de filha por sorteio

Patricia Abravanel anunciou o nome da sua primeira filha com o deputado federal Fabio Faria. A apresentadora revelou em seu Instagram que fez um sorteio antes da decisão: “Ontem tirei na sorte acreditando que Deus iria me ajudar a decidir, então decidido está! Não vou mais esperar para ver a carinha dela, vou na fé que o nome da minha filha é Jane!”, escreveu no Instagram.

O nome Jane recebeu grande apoio do primeiro filho de Patricia, Pedro. Em uma compilação de vídeos, o menino de 3 anos aparece defendendo o nome Jane diversas vezes. “A convicção dele me convenceu! Amo o Pedro falando esse nome, amo o significado e amo o fato de não agradar a todos”, afirmou a apresentadora na legenda. De acordo com a postagem, o nome da filha significa “agraciada por Deus”.

A chegada de Jane está prevista ainda para o mês de janeiro. Patricia está em um relacionamento com Fabio Faria desde 2013. Eles se casaram oficialmente em abril de 2017 em uma festa para cerca de 200 convidados na mansão de Silvio Santos no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo.