A cozinha da casa campeã é território de Celso Vieira, chef paulistano de 58 anos com especialização no Italian Culinary Institute for Foreigners (Icif), no Piemonte. Mineira de Ipatinga, sua mulher, Valeska Calazans, de 52 anos, responde pelas demais tarefas do lugar, que cresce a olhos vistos. Começou como uma rotisseria na garagem do imóvel, onde antes funcionava um espaço de coworking. Transformado pelo casal em restaurante dois anos depois, o Pasta em Casa passou a ocupar também o piso acima. Em março de 2017, mais uma expansão, essa última envolvendo o andar superior: além do chão de cimento queimado e de um bar decorado com um aquário, o espaço ganhou um forno a lenha de tijolinhos. Aceso à noite, ele é usado para assar pizzas, todas com a borda grossa, como a que une queijo de cabra, mussarela de búfala, cogumelos salteados e raspas de limão (R$ 90,00). Nele também são finalizadas receitas como polpetone com fettuccine na manteiga (R$ 68,00) e panini com mortadela, queijo emmental e coração de alcachofra (R$ 42,00). No restaurante premiado nesta edição, seguem como estrelas o ravioloni com parmesão curado (R$ 62,00) e a lasanha de camarão e aspargos (R$ 67,00). Disponível só no almoço, a chamada ilha de massas permite saborear as três variedades do dia à vontade — o ravióli verde de mussarela de búfala ao molho de tomate fresco tem presença garantida. A opção custa R$ 59,00 ou, se incluir uma carne, R$ 74,00. Para hidratar-se, peça um dos drinques da carta elaborada pelo bartender Márcio Silva, do bar paulistano Guilhotina, eleito o 71º melhor do mundo. O kata- cavaco combina gim Tanqueray, campari, limão- taiti, laranja, uva, alecrim e espumante seco (R$ 28,00). E, para fechar, prove a cheesecake com doce de leite e flor de sal (R$ 19,00). Rua Professora Almerinda Dultra, 67, Rio Vermelho, ☎ 3334-7232 (130 lugares). 12h/15h30 e 19h/23h30 (seg. e ter. só almoço; sáb. e dom. 12h/17h e 19h/23h30). Aberto em 2012. $$

