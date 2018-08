Os detalhes da passagem de Shania Twain em Barretos

Desejo antigo da organização da Festa do Peão de Barretos, a cantora canadense Shania Twain justificou o motivo de espera. Com seu show de duração de 1h40, ela empolgou a plateia de 55 000 pessoas que lotou a principal arena do evento. A artista cantou todos os seus hits, como From This Moment, That Don’t Impress Me Much e Any Man of Mine. Parte da plateia veio de países como Argentina e Uruguai. Durante a apresentação, ela recebeu alguns fãs no palco quando um rapaz ajoelhou e pediu seu namorado em casamento. O público aplaudiu e a cantora vibrou com a surpresa.

A artista chegou à cidade do interior de São Paulo na quinta (15) e ficou hospedada na fazenda do empresário Henrique Prata. “Educada e organizada, mas não deu intimidade”. É assim que decoradora Vera Helena Guimarães define a artista. “Ela não pediu extravagâncias, como muitas toalhas; apenas um lenço umedecido”, diz Vera. Toda a comida solicitada por ela tinha de ser vegana, inclusive o brigadeiro.

Shania não autorizou ninguém a fazer foto com ela. Na hora da passagem de show, não quis nenhum funcionário do evento por lá. O palco era inspecionado pelo chefe de segurança trazido dos Estados Unidos antes da diva country chegar. Ao fim do show, ela fez retrato apenas com Ricardo Rocha, presidente da festa, e Pedro Muzeti, diretor cultural do evento. A banda dela comeu pizza no final.

A apresentação de Shania custou 4,3 milhões de reais, foi a contratação mais cara da história de Barretos. Ela volta neste domingo (19) de voo fretado para os Estados Unidos.