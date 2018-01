Participante ‘surta’ e desiste do ‘BBB18’ antes da estreia

A 18° edição do Big Brother Brasil nem estreou, mas os concorrentes já estão sentindo a pressão do reality. O diretor do programa, José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, anunciou que um participante desistiu da competição. “Olha que loucura. Você é escolhido para o BBB, faz teste, inscrição, passa por tudo. Aí surta, vai para a descompressão e pede pra sair. Gente, não é a primeira vez. Hoje perdemos um. Mas já botamos dois pra substituir”, afirmou através da sua conta no Twitter.

A descompressão mencionada pelo diretor é o período em que os participantes ficam hospedados em um hotel sem acesso à internet ou outros meios de comunicação antes de entrar na casa. A identidade do participante que saiu não será revelada. “Todos que desistiram nessa fase foram ‘esquecidos’. Protegidos. Temos o respeito da escolha. Não consideramos desistência”, explicou o diretor.

Apresentado por Tiago Leifert, a nova temporada do Big Brother tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro. Os nomes de todos os participantes serão revelados ao longo desta quinta-feira, nos intervalos da TV Globo.

