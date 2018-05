Paris Jackson deixa desfile da Dior ao ver cavalos na passarela

A atriz Paris Jackson, filha do cantor americano Michael Jackson, esclareceu na noite de terça-feira o motivo de ter deixado um desfile da grife Dior na última semana, que aconteceu no Castelo de Chantilly, no norte da França. “Não apoio animais sendo marcados e chicoteados. Não estou tentando me tornar uma inimiga do mundo da moda, mas eu sempre vou ser eu mesma”, escreveu no Twitter.

Baseado em tradições espanholas, o desfile da Dior para a próxima coleção de 2019 trazia referências a um esporte que conta com a participação de equinos. Paris deixou o local quando cavalos reais foram levados para o meio da apresentação. “Eu levantei e saí silenciosamente, tentando ao máximo não causar uma cena”, explicou na rede social. “Além do mais, eu não estava ‘enfurecida’, só fui pega de surpresa e fiquei um pouco arrasada.”

A atriz americana ainda terminou a postagem com um desabafo: “Não tenho duvidas de que todas as marcas de moda logo começarão a não usar peles e serão contra a crueldade com animais, como parece ser um padrão aqui. E todos nós deveríamos ficar animados com isso!”.