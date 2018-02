‘Pantera Negra’: 1º herói negro do cinema estreia com recordes

O primeiro filme de um super-herói negro, Pantera Negra, superou todas as expectativas e se apoderou com folga do primeiro lugar na bilheteria americana, segundo dados preliminares da empresa especializada Exhibitor Relations divulgados deste domingo. Impulsado por críticas entusiasmadas, o 18º filme do universo Marvel faturou 192 milhões de dólares de sexta-feira a domingo, ultrapassando as já colossais expectativas, que previam uma arrecadação de 170 milhões de dólares.

Graças ao fim de semana prolongado do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos, na segunda-feira, o filme pode acumular em seus primeiros quatro dias 218,2 milhões de dólares, esmagando o recorde anterior do Dia dos Presidentes ostentado por Deadpool em 2016, com 152,1 milhões de dólares.

O longa da Marvel Studios é dirigida pelo afro-americano Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station) e conta com uma equipe de atores negros que estão entre os mais carismáticos e procurados de Hollywood: Chadwick Boseman, a ganhadora do Oscar Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Forest Whitaker e Daniel Kaluuya.

O filme de animação Peter Rabbit permanece no segundo lugar em seu segundo fim de semana, com 22,2 milhões de dólares de arrecadação em quatro dias e 53,1 milhões de dólares no total.

Já Cinquenta Tons de Liberdade caiu do primeiro ao terceiro lugar, com 19 milhões de dólares em quatro dias e 78,2 milhões de dólares desde seu lançamento, há duas semanas.