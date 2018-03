Palácio divulga imagens do convite de casamento de Harry e Meghan

Fique de olho na sua correspondência. O palácio de Kensington divulgou nesta quinta-feira, 22, as imagens do convite do casamento de príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, e avisou que as cartas estão a caminho dos convidados.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, cerca de 600 pessoas receberão o convite para a cerimônia que acontece no dia 19 de maio, na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Em seguida, uma recepção com almoço será oferecida pela rainha Elizabeth II, também no castelo.

O Palácio também afirmou que 200 pessoas serão convidadas para a festa à noite, que acontecerá em outra residência da família, a casa de campo Frogmore House, que fica a cerca de 1km de distância do castelo.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 22, 2018

O Palácio divulgou no Twitter um vídeo da impressão dos convites, feitos em uma máquina da década de 1930 pela tradicional Barnard and Westwood – gráfica britânica responsável pelos convites de casamentos reais desde 1985. Tintas americanas, preta e dourada, foram usadas em papel inglês – honrando as raízes da noiva e do noivo, respectivamente.