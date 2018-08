Pai de Meghan Markle em série avisou atriz: ‘Sua vida vai mudar’

Na vida real, Meghan Markle tem questões mal resolvidas com seu pai, Thomas, que faltou ao seu casamento com o príncipe Harry depois de ter forjado fotos com um paparazzo. Já na ficção, sua figura paterna parecer ter tido um pouco mais de sensibilidade antes do grande acontecimento que foi seu enlace com o neto da rainha Elizabeth II. Em entrevista ao jornal The Telegraph, o ator Wendell Pierce, que interpretava o pai da personagem de Meghan na série Suits, afirmou que se colocou à sua disposição caso ela precisasse desabafar.

Pierce afirmou que pressentiu que algo estava para acontecer na vida da colega. Eles conversaram meses antes do anúncio do noivado dela com o príncipe Harry, nos bastidores das gravações do casamento da personagem de Meghan, Rachel, no seriado. “Pelo aumento da segurança dela, eu percebi que algo poderia acontecer”, disse. “Tivemos um momento que estimo. Estava com Meghan, ela em seu vestido de noiva, enquanto esperávamos a gravação começar. Estávamos sozinhos. Disse: ‘Sua vida vai mudar. Vai ser fantástico e eu estou muito feliz por você, mas quero que saiba que sou seu amigo, e não importa onde você esteja ou o que aconteça, se a exposição excessiva começar a te incomodar, você pode me ligar.'”

Pierce também falou sobre os comentários racistas que surgiram nas redes sociais quando seu personagem apareceu pela primeira vez em Suits, na segunda temporada. Muitos espectadores não tinham percebido, até então, que Meghan é mestiça, filha de uma pessoa negra e outra branca. “A ignorância do racismo é um fato”, disse. “Como a gravidade, está aí, existe. Você deve estar sempre atento e preparado para isso.”

O ator ainda comentou as confusões que envolvem o pai de Meghan na vida real, Thomas Markle. Além de ter forjado e vendido fotos a um paparazzo, o americano deu algumas entrevistas a torto e a direito, a tabloides e programas de TV, sobre a filha. “Se você se importa com Meghan, a duquesa de Sussex, então deveria ter isso em mente em primeiro lugar, antes de dizer qualquer coisa. Se você ama sua filha, apenas ame sua filha. Isso não deve ser para apreciação pública”, afirmou Pierce.

O ator se tornou famoso pelo papel de Bunk em The Wire, e atualmente está no elenco de Jack Ryan, série da Amazon baseada no personagem dos livros de Tom Clancy.