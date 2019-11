Pabllo Vittar mostra seu ‘bebezinho’

PABLLO VITTAR postou – e depois apagou – fotos com Victor Weber, rapaz que conhece desde 2017 (ele trabalhou na produção da música Corpo Sensual). “Meu bebezinho”, escreveu a drag queen, o que foi o suficiente para surgirem boatos de que os dois estariam namorando. Mas há quem fale que, embora exista uma química, não seria um relacionamento sério. O casal – para usar um termo popular – tem somente um “rolo”.

A carreira da cantora vai bem, obrigado. Pabllo lançou a primeira parte de 111, no qual se destaca Parabéns, canção ao lado de Márcio Vitor, líder do grupo baiano Psirico. O álbum visa a carreira internacional, com duas canções em português, uma em espanhol e uma em inglês. A segunda parte sai em abril de 2020, com seis canções – divididas entre português, espanhol e inglês.