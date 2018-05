Pabllo Vittar canta para Dona Caetana, quenga das quengas, subir

Pabllo Vittar deveria fazer Dona Caetana (Laura Cardoso) subir, como disse a nova dona da zona, Maíra (Juliane Araújo), mas a força de K. O. foi tamanha que a quenga das quengas de O Outro Lado do Paraíso apareceu na pista do bordel, onde era realizado o próprio velório, para bailar com todos.

A despedida da quenga-mor foi bonita, e emotiva. Dona Caetana deu adeus a seu velho amor, Josafá (Lima Duarte), que foi carinhoso com ela, a encheu de beijinhos na cabeça, e da ex-inimiga e amiga Mercedes (Fernanda Montenegro), que aviso, “A gente se vê na eternidade”.

O “retorno” de Dona Caetana — na verdade, ela estava mais para um orixá dançando na pista — causou admiração nas redes sociais:

#OOutroLadoDoParaisoFinal

Pablo vittar no velório da Dona Caetana: pic.twitter.com/hLiL2LveYj — A Fada do Deboche (@Moreira024) May 12, 2018