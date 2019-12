Os livros mais vendidos de 2019: quais você leu?

Tradicional ranking do mercado editorial, a lista de Livros Mais Vendidos de VEJA fecha o ano com os best-sellers no Brasil ao longo de 2019. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson, que liderou o ranking em 2018, continuou em alta, caindo apenas para o segundo lugar na categoria de autoajuda. Já na ficção, a canadense Margaret Atwood foi o fenômeno do ano, com seu O Conto de Aia, que teve também a sequência, Os Testamentos, entre os favoritos dos leitores.

Na enquete abaixo, VEJA compilou os dez livros mais vendidos do ano de três categorias: ficção, não-ficção, que envolvem biografias e obras teóricas, e por último, autoajuda. Os livros foram organizados em ordem decrescente de vendagem, do que mais vendeu para o que menos vendeu. Clique nas opções “li” ou “não li” para saber, ao final, o resultado.