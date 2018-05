Os chapéus do casamento real: escolha o seu preferido

1. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 1 /15 Rainha Elizabeth II (Alastair Grant/AFP)

2. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 2 /15 Kate Middleton (Ben Stansall/AFP)

3. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 3 /15 Doria Ragland, mãe da noiva Meghan Markle (Gareth Fuller/Pool/Reuters)

4. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 4 /15 Amal Clooney ao lado do marido, George Clooney (Alastair Grant/Pool/Reuters)

5. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 5 /15 Princesa Anne (Gareth Fuller/Pool/Reuters)

6. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 6 /15 Sofia Wellesley e o marido, o cantor James Blunt (Gareth Fuller/Pool/Reuters)

7. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 7 /15 Sarah Ferguson, ex-duquesa de York (Gareth Fuller/Pool/Reuters)

8. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 8 /15 Princesa Beatrice (Gareth Fuller/Pool/Reuters)

9. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 9 /15 Serena Williams (Gareth Fuller/Pool/Reuters)

10. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 10 /15 Karen Spencer ao lado de seu marido, Charles Spencer, irmão da princesa Diana (Chris Jackson/Pool/Reuters)

11. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 11 /15 Carole Middleton, mãe de Kate Middleton (Gareth Fuller/Pool/Reuters)

12. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 12 /15 Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton (Chris Jackson/Pool/Reuters)

13. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 13 /15 A cantora Joss Stone (Danny Lawson/Pool/Reuters)

14. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 14 /15 A apresentadora Oprah Winfrey (Ian West/Pool/Reuters)

15. Chapéus que se destacaram no casamento real zoom_out_map 15/15 Delfina Blaquier (Chris Jackson/Pool/Reuters)

Os chapéus escolhidos pelas convidadas dos casamentos reais sempre viram assunto. Item obrigatório para todas as mulheres que comparecem a essas cerimônias, o chapéu pode complementar ou destruir o look. Se no último casamento da realeza britânica, o do príncipe William com Kate Middleton, os chapéus roubaram a cena, no enlace do príncipe Harry e Meghan Markle as convidadas se decidiram por acessórios mais discretos. Confira as imagens na galeria acima e escolha o mais bonito na enquete:

