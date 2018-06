‘Oito Mulheres e um Segredo’ estreia na liderança — mas não bomba

Quase 340.000 pessoas foram aos cinemas no país para ver a versão feminina da franquia de Onze Homens e um Segredo, capitaneada por Sandra Bullock como Debbie Ocean (a irmã do bandido profissional Danny Ocean) e Cate Blanchett. O número deixou o filme na liderança da bilheteria brasileira entre quinta-feira, data da estreia, e este domingo, mas é baixo para uma estreia hollywoodiana. Em receita, o fluxo pode ser traduzido em 6 milhões de reais, segundo a empresa especializada ComScore Brasil.

Nos Estados Unidos, o filme também liderou e superou as estimativas de faturamento, com 41,5 milhões de dólares — no mundo todo, a receita foi de 53,7 milhões de dólares, segundo o site americano Box Office Mojo, que acompanha bilheterias.