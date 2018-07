Neymar se declara para Marquezine com faixa em avião: ‘Te amo, preta’

O amor estava no ar na festa de aniversário de Bruna Marquezine, neste domingo. O jogador, e namorado da aniversariante, Neymar, contratou um avião que sobrevoou o local com uma faixa para surpreender a atriz com a frase “Feliz aniversário. Te amo, preta”. O momento foi gravado por convidados, que compartilharam vídeos nas redes sociais.

Bruna completa 23 anos no próximo sábado, mas comemorou com amigos e familiares já neste final de semana. Entre os convidados, estavam Regina Casé, Preta Gil, Ricardo Pereira e a modelo Izabel Goulart.

Durante a festa, Neymar ainda cantou uma paródia da música Dona Maria, do sertanejo Thiago Brava, com a versão Dona Neide, nome da mãe de Bruna. Nos versos, o jogador afirmou: “Dona Neide, deixa eu namorar a sua filha”. Confira o momento: