Netflix vai reforçar catálogo com filmes clássicos, de Chaplin a Truffaut

A Netflix anunciou uma parceria internacional com a distribuidora MK2 Films, que conta com um amplo catálogo de filmes clássicos, especialmente do cinema francês. O acordo adicionará 50 filmes à plataforma de streaming, distribuídos ao longo de 2020, de cineastas como Charlie Chaplin, François Truffaut, Jacques Demy, Alain Resnais e Krzysztof Kieślowski, entre outros. A novidade divulgada na imprensa estrangeira afirma que territórios em língua francesa começam a receber os clássicos a partir de domingo, dia 24. A Netflix Brasil ainda não se pronunciou sobre a chegada dos mesmos longas ao catálogo do país.

Os longas serão um reforço e tanto para o canal, que em breve verá diminuir o número de estreias originais, já que suas produções, como de boa parte dos canais e produtoras do mundo, estão paralisadas.